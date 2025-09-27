پخش زنده
یک مرد ۵۵ ساله بر اثر سقوط از درخت گردو در روستای ژرف از توابع شهرستان کلات جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: از ابتدای فصل برداشت گردو تاکنون، ۸ نفر بر اثر سقوط از درختان گردو دچار حادثه و با شکستگیهای مختلف به بیمارستان منتقل شدهاند، اما متأسفانه امروز شاهد فوت یکی از هموطنان در این زمینه بودیم.
داوود محمدی افزود: هر ساله همزمان با آغاز برداشت گردو در مناطق روستایی شهرستان کلات، موارد متعدد سقوط از درخت گزارش میشود. این حوادث عمدتاً به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و نیز کاهش استقامت درختان بر اثر آفات و بیماریهایی مانند کرم خراط رخ میدهد.
وی با تأکید بر لزوم پیشگیری ادامه داد: از کشاورزان و باغداران تقاضا داریم در هنگام برداشت محصول، حتماً از ابزار و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.