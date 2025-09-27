دومیدانی کار خراسان شمالی نایبقهرمان پرش سهگام لیگ دوومیدانی کشور شد
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی از کسب عنوان نایبقهرمانی پرش سهگام لیگ دوومیدانی کشور توسط ورزشکار شایسته استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ رضا علیآبادی گفت: مرحله سوم و پایانی لیگ دوومیدانی بزرگسالان کشور به میزبانی کمپ تیمهای ملی دوومیدانی در تهران برگزار شد.
وی افزود: علی سیدی، عضو تیم آکادمی کاکتوس خراسان، در ماده پرش سهگام با ثبت رکورد ۱۵.۲۲ متر توانست عنوان نایبقهرمانی این ماده را از آن خود کند.
در پایان سه مرحله رقابتهای لیگ، تیم آکادمی کاکتوس خراسان با حضور مؤثر علی سیدی موفق شد جایگاه سوم تیمی را کسب کند و افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم بزند.