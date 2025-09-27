پخش زنده
تمامی مراکز بیمارستانی و درمانگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم، خدمات نوبتدهی درمانگاهها را از این پس با سامانه متمرکز تلفنگویای با شماره ۳۷۱۴۰، ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، از این پس، تمامی مراکز بیمارستانی و درمانگاهی دانشگاه، خدمات نوبتدهی درمانگاهها را بدون دریافت هیچگونه هزینه برای شهروندان، از راه این شماره ارائه میدهند.
شهروندان با تماس با این خط، به آسانی و بدون مراجعه حضوری، نوبت مورد نظر خود را دریافت خواهند کرد.
این طرح در راستای تسهیل خدمات، صرفهجویی در زمان بیماران، و ارتقاء کیفیت پاسخگویی مراکز درمانی اجرا شده است.