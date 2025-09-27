سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان گفت: تلاش بر این است که مجتمع‌های نیمه‌تمام آبزی‌پروری هرچه سریع‌تر تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شریف موسوی با اشاره به اولویت‌های این اداره‌کل اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریامحور و مدیریت یکپارچه سواحل از سیاست‌های دولت است و با توجه به ظرفیت‌های آبی استان، همراهی با این رویکرد می‌تواند به ارتقای جایگاه ملی و رشد اقتصادی خوزستان منجر شود.

وی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: تلاش بر این است که مجتمع‌های نیمه‌تمام آبزی‌پروری هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد، امیدواریم زیرساخت‌های فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان کارون و شهید احمدیان خرمشهر در سال جاری تکمیل و وارد مدار تولید شوند.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان صادرات تک‌گونه‌ای کپورماهیان پرورشی را یک آسیب جدی دانست و گفت: شرایط اقلیمی دنیا در حال تغییر و دگرگونی است و با این وضعیت، تنوع بخشی به گونه‌های پرورشی و معرفی گونه‌های جدید یک ضرورت به شمار می‌رود.

موسوی تنش‌های آبی و افزایش شوری آب را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت در استان عنوان کرد و ادامه داد: حمایت از تولید و ایجاد امنیت غذایی برای همه دستگاه‌های ذیربط اولویت دارد و اگر حتی یک کیلوگرم از تولید کاسته شود، ضرر و محل پرسش جدی خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات پرورش‌دهندگان ماهی در آبادان و خرمشهر بر اثر شوری آب تاکید کرد: رهاسازی آب از سد‌های بالادست می‌تواند از خسارت به مزارع و حفظ سرمایه آبزی پروری جلوگیری کند.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت کارخانه‌های خوراک آبزیان در استان تاکید کرد: با حمایت از تولید و رفع موانع، زمینه صادرات محصولات خوراک آبزیان از خوزستان به بازار‌های منطقه فراهم خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: بهمن سال جاری اهواز میزبان نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه دریامحور، آب و کشاورزی نوین مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و ایجاد تعاملات داخلی و خارجی در حوزه شیلات است.