.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمدزاده مدیر پروژه ملی میش‌مرغ (چیرگ) و معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با خشایار صنعتی فرماندار بوکان دیدار کرد.

در این نشست دکتر احمدزاده در بازدید فرماندار از مرکز تحقیقات میش مرغ شهرستان بوکان در این زمینه به تشریح وضعیت زیستی گونه نادر میش‌مرغ (چیرگ) پرداخت و ضمن بیان چالش‌ها و فرصت‌های موجود، از حمایت‌های مستمر فرماندار بوکان در راستای حفاظت از این گونه ارزشمند در منطقه حفاظت‌شده حمامیان (دشت سوتاو) قدردانی نمود.

معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست در این دیدار بر اهمیت تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظتی در سطح ملی تأکید کرد و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی را برای حفظ گونه‌های نادر حیات وحش را یادآور کرد.

وی همچنین به نقش نهاد‌های دولتی و جوامع محلی در حفاظت از محیط‌زیست و گونه‌های در حال انقراض اشاره کرد.

پس از این دیدار، بازدید مشترک کارگروه غارشناسی از غار دوکچی بعمل آمد. این بازدید به مناسبت گرامیداشت (روز ملی غار پاک) در چارچوب برنامه‌های حفاظتی منطقه انجام شد. غار دوکچی به عنوان یکی از جاذبه‌های طبیعی منطقه، علاوه بر اهمیت علمی و اکولوژیکی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در خصوص ضرورت حفاظت از میراث طبیعی ایفا می‌کند.

فرماندار بوکان در جریان این بازدید درباره برنامه‌های حفاظتی این غار و دیگر غار‌های منطقه گفت‌و‌گو کرد و بر لزوم همکاری‌های بیشتر میان نهاد‌های دولتی و جوامع محلی برای حفاظت از این جاذبه‌های طبیعی تأکید نمود.

خشایار صنعتی بر ضرورت بهره‌گیری از فن آوری‌های نوین و حمایت‌های مردمی در راستای حفظ و احیای غار‌ها و دیگر میراث طبیعی شهرستان بوکان تأکید کرد و با اشاره به ضرورت پیشبرد رویداد‌های اجتماعی و منطقه‌ای به ضرورت حضور مسئولان کشوری و متخصصین دانشگاهی در مرکز تحقیقات بوکان به صورت مستمر اشاره کرد تا علاوه بر شناسایی موضوع به درک اهمیت آن برای اقشار مختلف نیز پرداخته شود.