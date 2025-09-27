برنامه های «کتاب فرهنگ»، با موضوع «مدارس جدید در دوره قاجاریه: بانیان و پیشروان» و «سایه روشن تاریخ»، با مرور پیمان کمپ‌دیوید و عملیات هفت اکتبر، امروز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه «کتاب‌فرهنگ»، به موضوع «مدارس جدید در دوره قاجاریه: بانیان و پیشروان» می‌پردازد. این برنامه جستاری در تاریخ اجتماعی ایران با حضور نویسندگان و کارشناسان این حوزه است.

برنامه «کتاب‌فرهنگ» از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، در قالب ویژه‌برنامه «شنبه‌های تاریخی» با محوریت تاریخ اجتماعی ایران، به معرفی و بررسی کتاب «مدارس جدید در دوره قاجاریه؛ بانیان و پیشروان» گردآوری و تألیف اقبال قاسمی پویا، پخش می‌شود

در این برنامه احمد ابوحمزه، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه، به‌عنوان کارشناس مجری حضور خواهد داشت. همچنین بخش‌های متنوعی شامل «تاریخچه آموزش و پرورش در ایران» با پویا رضایی، «تاریخ گچ و تخته سیاه» به روایت قاسمی پویا، «طنز» با حمید پارسا، و بخشی درباره نخستین مدرسه ایران، پخش می‌شود.

نویسنده و تهیه‌کننده برنامه، معصومه سادات علوی‌نکو، با هماهنگی ثریا رستمی و گویندگی نگین خواجه نصیر، این گفت‌وگوی تاریخی را برای علاقه‌مندان آماده کرده‌اند.

اقبال قاسمی پویا، نویسنده کتاب، به‌عنوان کارشناس حضوری درباره محتوای اثر و ابعاد آن سخن می‌گوید.

شنوندگان می‌توانند از طریق تلفن و پیامک با برنامه در تعامل باشند. این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، موج FM ردیف ۱۰۶، ساعت ۲۰ تا ۲۱ پخش می‌شود.

برنامه «سایه روشن تاریخ»، با بررسی مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی و تاریخی معاصر از پیمان کمپ‌دیوید و جشن‌های ۲۵۰۰ ساله تا تازه‌ترین تحولات منطقه از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

بخش «قراردادها» به پیمان کمپ‌دیوید اختصاص دارد، «نقطه‌های پنهان» عملیات هفت اکتبر را مرور می‌کند و در «معماری قدرت» دکترین یوری آندروپف واکاوی می‌شود. همچنین بخش «پهلوی به روایت تاریخ» به جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در شیراز می‌پردازد و «پشت پرده اکنون» تازه‌ترین تحولات منطقه را ارزیابی می‌کند. در «آقای خبرنگار» محمد ساجدی نیز زندگی و رشادت‌های سرلشکر خلبان شهید جواد فکوری و خاطره کفتک با وی را روایت می‌کند.

در این برنامه، محمد ساجدی به‌عنوان کارشناس حضور دارد، اجرای برنامه را فاطمه حقیقت‌ناصری بر عهده دارد و یلدا احتشامی تهیه‌کنندگی را انجام می‌دهد.

این برنامه از ساعت ۱۸:۰۵ تا ۱۹ از موج FM ردیف ۱۰۶ پخش می‌شود و شنوندگان می‌توانند از طریق تلفن ۲۲۰۴۰۰۸۵ با پیش شماره ۰۲۱ و پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ در طرح پرسش‌ها و تعامل با برنامه مشارکت کنند.