استاندار مازندران، امروز در سفر به نوشهر از طرح‌های مهم زیرساختی این شهرستان بازدید کرد.

سفر استاندار مازندران به غرب و بازدید ازطرح‌های مهم زیرساختی

سفر استاندار مازندران به غرب و بازدید ازطرح‌های مهم زیرساختی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران از فرودگاه نوشهر و طرح‌های زیربنایی؛ توسعه باند، احداث نیروگاه این شهرستان بازدید کرد.

دکتر یونسی، هدف اصلی بازدید از فرودگاه نوشهر را بررسی وضعیت باند این فرودگاه عنوان کرد و گفت: به دلیل باریک و ناایمن بودن باند، توسعه آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به طرح احداث نیروگاه جدید در نوشهر افزود: با هماهنگی وزارت نیرو، احداث دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی در فاز نخست آغاز خواهد شد و در ادامه با اجرای فاز دوم، ظرفیت تولید برق تا ۱۰۰ مگاوات افزایش یافته و به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

گام‌های جدی برای توسعه فرودگاه نوشهر؛ رفع موانع در اولویت قرار گرفت

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اشاره به بازدید استاندار مازندران از فرودگاه نوشهر گفت:رفع موانع پروازی، نخستین گام برای توسعه این فرودگاه است و در دستور کار جدی قرار گرفته است

اکبر حسنی،با بیان اینکه مجاورت شهرک شهید رسولی با باند پرواز مهم‌ترین چالش فعلی فرودگاه نوشهر است، افزود: این مانع به دلیل قرار گرفتن در امتداد مستقیم باند، محدودیت‌هایی برای نشست و برخاست پروازها ایجاد کرده و لازم است هرچه سریع‌تر برطرف شود.

و در ادامه گفت :در نشست اخیر استاندار با معاون وزیر راه و همچنین مذاکرات با بخش خصوصی، توسعه پروازهای نوشهر به‌طور جدی دنبال شد و امید داریم با همراهی مسئولان محلی، شرایط برای استفاده کامل از ظرفیت‌های فرودگاه فراهم شود.

حسنی خاطرنشان کرد: نوشهر به‌عنوان یکی از شهرهای توریستی مهم مازندران، نیازمند فرودگاهی توسعه‌یافته و ایمن است. هم‌اکنون پرواز نوشهر به مشهد برقرار است اما هدف ما گسترش مسیرها و تقویت زیرساخت‌ها در راستای رونق گردشگری و اقتصادی منطقه است.