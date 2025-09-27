پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب از برگزاری کارگاه آموزشی گردشگری با موضوع شیوههای جذب سرمایهگذار در بخش بومگردی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرج بابایی اظهار کرد: با هدف جذب سرمایهگذار در قالب برنامههای اینوا کارگاه آموزشی گردشگری با موضوع شیوههای جذب سرمایهگذار در بخش بومگردی در محل فرمانداری میاندوآب برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب افزود: این دوره با حضور بخشداران و دهیاران بخشهای مرکزی، گوگتپه و للکلو با محوریت و تدریس مفاهیم گردشگری و آشنایی با شیوهها و آییننامههای بومگردی با هدف جذب سرمایهگذاری در حوزه بومگردی تشکیل شد.
او گفت: همچنین در این کارگاه آموزشی زمینهها و بستههای سرمایهگذاری معرفی شد که میتواند نقش مهمی در آشنایی فعالان گردشگری با ظرفیتهای هر منطقه داشته باشد.