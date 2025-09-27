مدیر حقوقی بورس تهران از انجام اقدامات گسترده در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بازار سرمایه و سامان‌دهی دعاوی و قرارداد‌های شرکت بورس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس تهران، محمدمحسن فرحزادی، مدیر حقوقی بورس تهران، دو وظیفه اصلی مدیریت حقوقی را «رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» و «پیگیری دعاوی و قراردادهای شرکت بورس» معرفی کرد.

او بیان کرد: رسیدگی به تخلفات از طریق اداره تخلفات و تشکیل کمیته تحقیق انجام می‌شود و آرای این کمیته پس از بررسی و تصمیم‌گیری، برای تأیید یا رد به هیئت‌مدیره بورس تهران ارائه می‌شود.

فرحزادی گفت: جلسات کمیته تخلفات هیئت‌مدیره از اواخر سال گذشته تشکیل شد و تا مردادماه سال جاری، ۱۸۰ پرونده تعیین تکلیف و آرای آن‌ها ابلاغ گردید.

مدیر حقوقی بورس تهران تصریح کرد: از ابتدای آذر ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۶۰ پرونده جدید به مدیریت حقوقی بورس تهران ارجاع شده است.

او اضافه کرد: از این تعداد، برای ۱۲۵ پرونده کمیته‌های رسیدگی تشکیل شده و ۳۵ پرونده دیگر در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد.

مدیر حقوقی بورس تهران اظهار داشت: در مجموع، ۲۵۴ پرونده در دست رسیدگی است که برای ۱۶۹ پرونده تصمیم کمیته‌های رسیدگی اخذ شده اما صدور آراء هیئت‌مدیره هنوز نهایی نشده است.

او همچنین گفت: «۸۵ پرونده در کمیته تخلفات هیئت‌مدیره در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.»

فرحزادی افزود: تا کنون بیش از ۱۱۰۰ رأی در سامانه «پرتو» ثبت و ابلاغ شده است و مراحل تجدیدنظرخواهی آن‌ها نیز انجام شده است.