به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، این صندوق از محل وجوه اداره‌ شده، در چارچوب اهداف تعیین‌شده اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و مکلف است اصل و سود دریافتی ناشی از بازپرداخت اقساط این تسهیلات را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

با پیگیری مستمر دیوان محاسبات کشور، مابقی اقساط وصولی رسوب‌یافته نزد صندوق کارآفرینی امید به حساب بیت‌المال واریز شد.

پیش‌تر نیز در فروردین‌ماه سال جاری، با پیگیری صورت گرفته توسط این نهاد نظارتی، مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان از وجوه رسوبی در این صندوق به حساب خزانه واریز شده بود.