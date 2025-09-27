به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش پیاده روی خانوادگی و جشنواره فرهنگی ورزشی ساحلی جهان نما در سواحل ساری برگزار شد

این همایش به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور عالیه زمانی و علی بابایی کارنامی نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان، عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری، روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش‌های همگانی مازندران و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان در جمع حاضرین در این جشنواره گفت: از تلاش‌های همه مسئولان در برگزاری این رویداد سپاسگزارم و برنامه ما توسعه ورزش همگانی و ورزش روستایی است.

حسین بریمانی استقبال مردم از رویداد‌های ورزشی ساحلی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: ایجاد شور و نشاط اجتماعی و سلامت احاد جامعه با برنامه ریزی‌های دقیق هیات‌های ورزش همگانی و ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی میسر خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ در پایان این جشنواره و به قید قرعه جوایز نفیسی به شرکت کنندگان اهدا شد.

گفتنی است؛ این جشنواره به مدت ۲ روز و در ۱۴ رشته ورزشی در ساحل فرح آباد شهرستان ساری برگزار و با استقبال کم نظیر مردم همراه شد.

همایش پیاده روی خانوادگی در جنوب شهر ساری

بمناسب گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده روی خانوادگی جنوب شهر ساری - یادبود شهدای اقتدار از مسجد امام حسن عسکری (ع) بلوار کشاورز تا بوستان شمس و یادمان شهدای گمنام برگزار شد.

در این همایش دلیری رییس اداره ورزش و جوانان مرکز استان، سرهنگ ساداتی مدیر تربیت بدنی سپاه، تیمور نادری مدیر کانون بسیج ورزشکاران، محسنی رئیس هیات ورزش روستایی و بومی و محلی، طریقتی رییس هیات همگانی و حسین نادری رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شهرستان ساری با هدف توجه بیش‌تر به ورزش همگانی و نقش ورزش در سلامت حضور داشتند.

همایش پیاده روی خانوادگی با اجرای رژه موتور سواری، گروه سرود عاشقان اهل بیت (ع)، حرکات کششی ورزشی، اجرای موسیقی سنتی محلی به همراه قرعه کشی دوچرخه و اهدا جوایز به شرکت کنندگان به پایان رسید.