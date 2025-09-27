مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: بازسازی حدود پنج هزار واحد مسکونی در بندر امام به بنیاد مسکن محول شد که تاکنون سه سایت پشتیبان در شهرک‌های رضوان، کوثر و فردوس و۶ سایت بازسازی در محلات جرف، صباغان و نیزار ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی در نشست بررسی طرح‌های مسکن بندر امام (ره) بیان کرد: پس از آبگرفتگی سال ۱۳۹۹ بندر امام، این نهاد بر اساس مصوبات هیات دولت و وظیفه ذاتی خود در حوزه بازسازی حوادث، عملیات ساخت و بهسازی واحد‌های مسکونی را با جدیت آغاز کرد و تاکنون بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: تاکنون حدود یک‌هزار و ۴۰۰ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده و حدود ۴۵۰ واحد دیگر در مرحله نازک‌کاری و نصب در و پنجره قرار دارد.

اکبری فضلی اظهار کرد: همچنین عملیات ساخت حدود ۸۰۰ واحد در مرحله صفرکاری آغاز شده است که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات تکمیلی ۱۰۰ میلیون تومانی، روند تکمیل آنها سرعت خواهد گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به طرح‌های زیربنایی گفت: بهسازی معابر سایت‌های رضوان و کوثر انجام و عملیات جدول‌گذاری و آسفالت در حال تکمیل است، در سایت فردوس نیز در صورت تامین اعتبار، ادامه کار اجرا خواهد شد. همچنین در محلات جرف، نیزار و صباغان عملیات عمرانی در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲ کیلومتر کانال سیلاب‌بَر در جوار سایت‌های کوثر و فردوس احداث شده تا در زمان بارندگی از آبگرفتگی جلوگیری شود. همچنین پنج پارک محله‌ای در محلات مختلف با تجهیزات بازی کودکان در دست اجراست و گازرسانی به سایت نیزار نیز به‌زودی تکمیل می‌شود تا پس از آن عملیات آسفالت حدود ۱۲ هزار متر مربع از معابر آغاز شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان درباره نهضت ملی مسکن در بندر امام گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای زیرسازی و آسفالت سایت‌های مسکن ملی امضا شده و بنیاد مسکن آمادگی دارد پس از واگذاری زمین، اجرای عملیات عمرانی را آغاز کند.

اکبری فضلی در خصوص فاز پنج بندر امام نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و مقرر شد دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، فاضلاب و گاز به‌طور همزمان پای کار باشند تا پس از تکمیل زیرساخت‌ها، جدول‌گذاری و آسفالت توسط بنیاد مسکن انجام شود.

وی تاکید کرد: روند بازسازی و اجرای پروژه‌ها در بندر امام نیازمند همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان است و انتظار می‌رود با افزایش سرعت کار، واحد‌ها و پروژه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر به مردم تحویل داده شود.