پس از اقدام یکجانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایتها و کانالهای تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانهها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشر کنندگان ادعای مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داد.
با توجه به جو روانی ایجاد شده پساز اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام برخی کانالها و سامانه های خبری با فاصله بسیار اندک از رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز درمورد افزایش قیمتها کردند.
با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانههای مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانههای ضد ایرانی قرار گرفت.
دادستانی تهران هشدار میدهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانهها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهمزدن امنیت روانی جامعه تبدیل شود.
در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانهها برخورد مقتضی انجام خواهد گرفت.