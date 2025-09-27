بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از روز چهارشنبه ۹ مهر ثبت نام اعطای تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت، مطابق سهمیه‌ای که برای هر استان تعیین شده است، تا زمان تکمیل ظرفیت، انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح متقاضیان در همه استان‌ها می‌توانند درخواست تسهیلات اشتغال خود را فقط از طریق سامانه «سماسو» به آدرس samasoo.ir ثبت نمایند.

در این مرحله سربازان ماهر منقضی خدمت واجد شرایطی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ترخیص آنها گذشته است، می ‌توانند از تسهیلات خود اشتغالی بهره‌مند گردند در حال حاضر سقف پرداخت این تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد خواهد بود.

برابر اعلام قرارگاه، اولویت پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۴ با متقاضیان واجد شرایطی که در سنوات قبل (در سامانه سخا و سماسو) ثبت نام نموده لیکن موفق به دریافت وام اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشده‌اند، خواهد بود. واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت. sarbazmaher.ir مراجعه و مشروح اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه را مطالعه نمایند.