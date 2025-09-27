به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از شبکه خبری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: شبکه سنجش منابع آب کشور به لحاظ نیاز‌های اطلاعاتی حال حاضر و آینده کشور نیازمند بازنگری بوده و انجام بازطراحی آن در سال آبی جدید به عنوان یکی از تکالیف با اولویت بالا در برنامه‌های اجرایی دفاتر مذکور قرار داده شده است.

قاسم‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مورد آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در کشور، اظهار داشت: در دور جدید آماربرداری سراسری، با استفاده از زیرساخت‌های توسعه داده شده تلاش شده است که فرآیند هماهنگی و تطبیق آمار و اطلاعات با بخش حفاظت و بهره‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی موجود همزمان با انجام عملیات صحرایی آماربرداری صورت گیرد.