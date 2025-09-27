رئیس سازمان غذا و دارو از رشد تولید در صنعت داروسازی خبر داد و گفت: به لحاظ حجمی بیش از ۹۸ درصد و از نظر ارزش مالی ۸۲ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی پیرصالحی گفت: از ابتدای سال در این صنعت، افزایش تولید و صادرات داشتیم و اغلب ماشین آلات مورد نیاز، داخلی سازه شده است.

فعالان صنعت داروسازی تازه‌ترین دستاورد‌های خود را در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) به نمایش گذاشته‌اند.