معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: پیوند مهارتآموزی و صنایعدستی، زمینهساز اقتصاد مولد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی دهکردی در جلسهای که در اداره کل فنیوحرفهای سیستان و بلوچستان برگزار شد، بر اهمیت همگرایی میان آموزشهای مهارتی و صنایعدستی برای رونق تولید و اشتغال تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ایرانِ ماهر، ایرانِ مولد است، گفت: توسعه آموزشهای فنیوحرفهای و پیوند آن با صنایعدستی ، میتواند بستر جهش تولید و تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور افزود: توانمندسازی نیروی انسانی از طریق مهارتآموزی ، پشتوانهای ارزشمند برای ارتقای جایگاه صنایعدستی در کشور است و موجب رونق اشتغال پایدار خواهد شد.
جلالی دهکردی گفت : همکاری حوزه فنیوحرفهای و صنایعدستی میتواند الگویی موفق در تحقق اقتصاد هویتمحور باشد؛ الگویی که به نام ایران و برای ایران رقم خواهد خورد.