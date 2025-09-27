به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات تیراندازی جام جهانی ۲۰۲۵ جوانان در شهر دهلی کشور هند، امروز شنبه پنجم مهر نمایندگان ایران در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب پریماه امیری و محمدرضا احمدی با ۵۷۲ امتیاز در رده سوم ایستاد و راهی مرحله رده‌بندی شد.

تیم ایران در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ شکست خورد و در جایگاه چهارم ایستاد.

همچنین تیم دوم ایران با ترکیب فاطمه سادات حسینی و پارسا قربانی با ۵۶۹ امتیاز هفتم شد.

هدایت تیم تپانچه جوانان ایران را علی کلاتی بر عهده دارد.

پیش از این فاطمه شکاری در تپانچه بادی زنان صاحب مدال برنز شده است.