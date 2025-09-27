پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل گفت: از محل مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بهصورت تسهیلات بانکی و ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر بهعنوان فرصت سرمایهگذاری توسط هلدینگها به شهرستان سرعین اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامییگانه، در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و اقتصادی سرعین از اختصاص حجم قابلتوجهی از مصوبات سفر اخیر ریاستجمهوری به شهرستان سرعین خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس، ۲،۵۰۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات ارزانقیمت بانکی و ۴،۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب فرصتهای سرمایهگذاری توسط هلدینگهای بزرگ به سرعین تزریق خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در این شهرستان افزود: در راستای آمادهسازی بستر لازم برای توسعه، امسال ۲۵ کیلومتر از راههای مواصلاتی فرعی و روستایی سرعین بهسازی و آسفالت شده و مجموع اعتبار هزینهشده برای توسعه شبکه ارتباطی سرعین را ۴۰۰ میلیارد تومان میباشد.
امامی یگانه در حاشیه این بازدید، از بررسی وضعیت چهار واحد تولیدی پیشرو در سرعین شامل قارچ خوراکی سبلان، گلخانه گل رز، کارخانه تولید قطعات بتنی و واحد تولید نخ و پارچه خبر داد و تصریح کرد: در این مجموعهها که بیش از ۵۵۰ نفر بهطور مستقیم مشغول به کار هستند، تمهیدات لازم برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای در دستور کار قرار گرفته است؛ و این اقدامات، نویدبخش تحولی چشمگیر در زیرساختها و اقتصاد شهرستان سرعین، به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور است.