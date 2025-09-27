مدیر گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر گفت: اردوی جهادی پزشکی با ارائه خدمات رایگان پزشکی و دارویی به اهالی مناطق کم برخوردار بندر امام خمینی و بندر ماهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور بیان کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس، موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر، گروه پزشکی شهدای گمنام، اندیشکده اساس قرارگاه امام علی (ع)، بیمارستان نفت، بسیج ناحیه مقاوت ماهشهر و بسیج محله کوی سعدی، به مدت دو روز اقدام به ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان کرد.

وی افزود: در این طرح، انواع خدمات رایگان پزشکی، مامایی، اندازه‌گیری فشار خون و قند خون، نوارقلب، (داروخانه عمومی و تخصصی، تزریقات وطب سنتی به بیش از ۲۳۰ نفر از مردم شهر بندرامام خمینی و ماهشهر ارائه شد.

احمدپور اظهار داشت: همچنین خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایش و سونوگرافی ارجاع وبه‌صورت رایگان انجام و زیر پوشش این برنامه قرار گرفت.

مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام و اندیشکده اساس بندر ماهشهر ادامه داد: با همکاری و وحدت گروه‌های بهداشتی درمانی در سطح شهرستان خدمات عام المنفعه به همشهریان کم برخوردار ادامه خواهد داشت.

وی می‌گوید: حضور خیرین حوزه سلامت در کنار تنها گروه پزشکی شهرستان بندر ماهشهر، باعث افزایش خدمت‌رسانی به نیازمندان به خصوص افرادی که بصورت فوری نیاز به خدمات دارند خواهد شد.

علیرضا احمدپور با تاکید بر اهمیت تداوم این طرح‌ها و تأثیرگذاری آنها در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی مناطق کم‌برخوردار، اضافه کرد: براساس تقویم ترسیمی سالانه گروه پزشکی شهدای گمنام و درمانگاه شهدای بندر ماهشهر این مهم انجام خواهد شد.

گروه پزشکی شهدای گمنام، موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر واندیشکده اساس باهماهنگی ستاد عتبات و با نظارت شبکه بهداشت و درمان، در مرکز قرارگاه امام علی (ع) شهر بندر امام خمینی بصورت مستمر به نیازمندان خدمات درمانی، دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آموزش مشغول به صورت رایگان ارائه می‌کند و خیرین و نیکوکاران جهت هماهنگی با گروه پزشکی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۶۳۵۲۶۶۸۷ و ۰۹۱۶۶۵۳۴۳۹۳ تماس بگیرند.