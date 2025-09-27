پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس، از ۳۰ نفر از بسیجیان فعال در عرصه تأمین امنیت کشور در شهرستان گرمه تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه در این مراسم گفت: در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، به پاس مجاهدتهای خالصانه بسیجیان در برقراری امنیت در جریان جنگ ۱۲ روزه و مأموریتهای جنوب شرق کشور و پیشکسوتان دوران هشت سال دفاع مقدس از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.
حسن دوست افزود: هدف از برگزاری این همایش قدردانی از تلاشهای ارزشمند بسیجیان و تقویت رویکرد مردم پایه در ارتقای امنیت جامعه است.