به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه در این مراسم گفت: در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، به پاس مجاهدت‌های خالصانه بسیجیان در برقراری امنیت در جریان جنگ ۱۲ روزه و مأموریت‌های جنوب شرق کشور و پیشکسوتان دوران هشت سال دفاع مقدس از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.

حسن دوست افزود: هدف از برگزاری این همایش قدردانی از تلاش‌های ارزشمند بسیجیان و تقویت رویکرد مردم پایه در ارتقای امنیت جامعه است.