به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره پست خوانسار گفت: با رونق کسب و کار‌های اینترنتی و تمایل بازاریان، باغداران و زنبورداران شهرستان ارسال محصولات کشاورزی، خشکبار و سوغات خوانسار از طریق پست گسترش یافته است.

مهدی منصوری افزود: عسل، گز، شیرینی سنتی نان خوانساری، حلوا سوهان و انواع خشکبار بویژه آلو، لواشک و گردو و همچنین دارو‌های گیاهی بیشترین مرسوله‌های پستی این شهرستان هستند.

وی گفت: ارسال سریع و به موقع، نداشتن محدودیت ارسال به دورترین نقاط کشور و صرفه اقتصادی موجب رونق این نوع روش ارسال و فروش محصولات و کمک به اقتصاد شهرستان و تولید کنندگان شده است.