با ارسال روزانه بیش از ۳۰۰ بسته پستی از خوانسار به گوشه وکنار کشور
۹۰ درصد از مرسوله های پستی خوانسار با طعم سوغات
روزانه بیش از ۳۰۰ بسته پستی از خوانسار به سراسر کشور ارسال و سوغات و خشکبار بیش از ۹۰ درصد آن را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره پست خوانسار گفت: با رونق کسب و کارهای اینترنتی و تمایل بازاریان، باغداران و زنبورداران شهرستان ارسال محصولات کشاورزی، خشکبار و سوغات خوانسار از طریق پست گسترش یافته است.
مهدی منصوری افزود: عسل، گز، شیرینی سنتی نان خوانساری، حلوا سوهان و انواع خشکبار بویژه آلو، لواشک و گردو و همچنین داروهای گیاهی بیشترین مرسولههای پستی این شهرستان هستند.
وی گفت: ارسال سریع و به موقع، نداشتن محدودیت ارسال به دورترین نقاط کشور و صرفه اقتصادی موجب رونق این نوع روش ارسال و فروش محصولات و کمک به اقتصاد شهرستان و تولید کنندگان شده است.
