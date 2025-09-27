پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد: در حال حاضر ۱۷ مدرسه صدرا در نقاط مختلف استان یزد فعال هستند و قریب به ۲ هزار دانشآموز در این مدارس مشغول به تحصیلاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام نجیمی در بازدید از دبیرستان دوره اول دخترانه علوم و معارف صدرای شهرستان یزد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و خانوادههای آنان، به تشریح فعالیتهای مدارس صدرا در استان یزد پرداخت.
حجتالاسلام نجیمی با اشاره به گستردگی مدارس صدرا در استان یزد، اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۷ مدرسه صدرا در نقاط مختلف استان یزد فعال هستند و قریب به ۲ هزار دانشآموز در این مدارس مشغول به تحصیلاند.»
وی مدارس صدرا را از جمله مدارس مردمی دانست که با حمایت ادارهکل آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکنند و افزود: «حدود ۲۷۰ استاد و معلم در این مدارس مشغول تدریس هستند و هدف اصلی ما تربیت دانشآموزانی متعهد و آیندهساز برای کشور است.»
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد همچنین از همراهی مسئولان آموزش و پرورش استان یزد و شهرستانها در حمایت از این مدارس تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با توفیق الهی، بتوانند وظیفه تربیتی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.