۳۵ دستگاه تانکر ذخیره آب در مناطق عشایری کمبرخوردار شهرستان کهگیلویه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به شرایط سخت زندگی عشایر استان در مناطق کوهستانی و دورافتاده و گفت: به دلیل کم بارشی و خشک شدن بسیاری از چشمههای عشایر شهرستان کهگیلویه آبرسانی از طریق تانکر سیار به این مناطق در حال اجرا است.
سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای عشایری در شهرستان کهگیلویه با کمبود شدید آب مواجهاند افزود: برای رفع این مشکل با همکاری گروههای جهادی و بسیج سازندگی ۳۵ دستگاه مخزن ذخیره آب ۵۰۰ لیتری در مناطق عشایری شهرستان کم برخوردار توزیع شد.
سرهنگ پور بهشت با بیان اینکه توزیع مخزن آب، بخشی از برنامههای حمایتی بسیج برای حمایت از عشایر است، اضافه کرد: پیگیریهای لازم برای ایجاد زیرساختهای پایدار آبرسانی در روستاها در دست اقدام است.