به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در طرح‌ های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: طرح اکرام یکی از برنامه‌ های قدیمی و مؤثر کمیته امداد است که در قالب پویش ایران مهربان فعالیت خود را با جدیت بیشتری ادامه می‌دهد.

مجید بیکی افزود: در شهرستان سرخس بیش از یک‌ هزار نفر از فرزندان یتیم و فرزندان مشمول طرح محسنین تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی با اشاره به پیوستن ۳۵۰ کارمند به پویش ایران مهربان در سرخس، افزود: مجموعه‌ هایی همچون آموزش و پرورش، پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌ نژاد و دادگستری شهرستان سرخس، اداراتی هستند که با اخذ مجوز، ماهیانه مبلغ حداقل ۱۰ هزار تومان یا بیشتر، متناسب با توان و تمایل کارکنان، از حقوق آنها کسر و به‌ طور مستقیم به حساب ۵۳۴ فرزند یتیم واریز می‌ کنند.

فرماندار سرخس گفت: در سطح کشور نیز بیش از ۶ هزار نفر حامی، در چارچوب این طرح و پویش‌ های مشابه، حمایت‌ های خود را به فرزندان یتیم و محسنین سرخس ارائه می‌ دهند.

علیرضا دادمحمدی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم درباره جزئیات اجرای پویش ایران مهربان گفت: هر کارمند می‌ تواند بر اساس علاقه‌ مندی، فرزند یتیم را از نظر سن و جنسیت انتخاب و ماهیانه مبلغ مورد نظر خود را به حساب همان فرزند واریز کند. علاوه بر پویش ایران مهربان، طرح قرض ماندگار نیز از دیگر اقدام‌ های مهم حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شمار می‌ رود.