به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، مجتمع معدنی سرب نخلک در مرداد، ۱۳۹۱ تن کنسانتره تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۷۴ تن بود.

این رقم نسبت به برنامه (۱۲۰۰ تن)، ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۵ هزار و ۸۹۳ تن کنسانتره فسفات تولید کرد.

این مجتمع در ۵ ماهه نخست امسال، ۲۲۹ هزار و ۷۳۰ تن ماده معدنی استخراج کرد.