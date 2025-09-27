ثبت ۲۴ هزار و ۵۴۶ مأموریت اورژانس در هفتهای که گذشت
رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴ هزار و ۵۴۶ مأموریت در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، محمد اسماعیل توکلی در توضیح بیشتر گفت: در هفته گذشته از ۲۹ شهریور تا ۴ مهرماه، مجموعا ۲۴هزار و ۵۴۶ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریتها ۶ هزارو ۱۶۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰ هزارو ۸۰۲ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
وی افزود: در این مدت ۵۴ هزارو ۹۸۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۲۶۹ تماس مزاحم (معادل ۲.۳ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.
توکلی اظهار کرد: از مجموع مأموریتهای ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۹۸۶ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳ درصد از کل مأموریتها) و ۱۹۵۶۰ (۷۹.۷ درصد از کل مأموریتها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.
رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۸ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتهاند.