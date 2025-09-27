مستند «کوله بر دوش»، با روایتی متفاوت از سفر به سرزمین مقاومت، نماهنگ «چای گلاب»، به مناسبت هفته دفاع مقدس و مجموعه مستند «مردم عادی»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «کوله بر دوش»، کاری مشترک از محمدمهدی خالقی و وحید فرجی، امروز ساعت ۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند میدانی که در لبنان تصویربرداری شده است، قصه مردی ایرانی را روایت می‌کند که در روز‌های دشوار جنگ، عزم جهاد در کنار گروه‌های مقاومت می‌کند و همراه با مردم این سرزمین، تجربه‌ای تازه از زیستن در دل بحران و ویرانی را از سر می‌گذراند. روایت پرتعلیق «کوله بر دوش»، مخاطب را به سفری پرکشش می‌برد که سرنوشت قهرمان آن به زیبایی به تصویر کشیده شده است.

«کوله بر دوش»، با رویکردی انسانی و واقع‌گرایانه، تصویری متفاوت از روز‌های جنگ لبنان و ایستادگی مردم این کشور در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد، روایتی که به واسطه حضور مستقیم گروه سازنده در میدان نبرد، رنگ و بویی مستند و تأثیرگذار یافته است.

نماهنگ «چای گلاب»، تولید مرکز سیمرغ و به کارگردانی سجاد معارفی و تهیه‌کنندگی مجتبی احسانی و هاشم مسعودی، به مناسبت هفته دفاع مقدس از شبکه‌های سیما پخش می شود.

این اثر موسیقایی متفاوت که به همت خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ و مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تولید شده، روایت پدر و مادری است که فرزند شهیدشان مفقودالاثر است.

نماهنگ «چای گلاب»، با شعری از فراز ملکیان، امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه و ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک و یک شنبه ۶ مهر ساعت ۱۵:۵۰ از شبکه دو و ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه افق، پخش می شود.

این اثر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهیدان والامقام را در قالبی هنری و احساسی به تصویر می‌کشد.

مجموعه مستند «مردم عادی»، قصه ۵ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را از زاویه‌ای متفاوت در شبکه مستند روایت می‌کند.

مجموعه مستند «مردم عادی»، روایت‌هایی از شهیدان مجتبی ملکی (شهید امدادگر)، مرضیه عسگری (شهید پزشک)، احسان ذاکری (شهید رسانه)، یاسمین باکویی (شهید دانشجو) و امیرعلی امینی (شهید ورزشکار) را به شکلی متفاوت ارائه می‌دهد.

این مجموعه مستند به کارگردانی احمد کشاورز و تهیه کنندگی هادی خدادی از امشب هر شب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.