به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان همدان پرونده قاچاق ۲ هزار و ۵۴۴ عدد شلوار زنانه به ارزش سه میلیارد و ۹۶ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی تأکید کرد: شعبه همچنین بابت خودرو حامل کالای قاچاق، متخلف را معادل ارزش کالای کشف شده سه میلیارد و ۹۵ میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: با گزارش مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان پیرامون کشف محموله البسه قاچاق در محور همدان به قهاوند از یک دستگاه پراید وانت، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.