پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسئولان شهرستان خوروبیابانک با خانوادههای معظم شهیدان حکمتالله ثقفی، عباس کوهی و وهب علیخانی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی در این دیدار، با تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و دیدار با خانوادههای شهدا یادآور مسئولیت سنگین ما در پاسداری از ارزشهای انقلاب است.
الهام آزاد افزود: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی کشور هستند و مسئولان وظیفه دارند قدردان این جایگاه رفیع باشند.
حکمت الله ثقفی از شهدای روستای خنج سال ۱۳۶۱ در ۲۰ سالگی در عملیات فتح المبین به شهادت رسید.
شهید والامقام سروان پاسدار عباس کوهی نیز ۲۴ بهمن سال ۹۷ در حمله انتحاری تروریستهای تکفیری به اتوبوس حامل حافظان مرزهای میهن اسلامی در جاده خاش- زاهدان به شهادت رسید.
شهید وهب علیخانی هم سال ۶۰ در شوش به شهادت رسید.
شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.