همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید رجایی شهرستان ترکمن با حضور عبدالجلال ایری نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ترکمن و جمعی از مسئولان شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ امید سقلی فرماندار شهرستان ترکمن گفت: ایجاد زمین‌های ورزشی استاندارد در مدارس، علاوه بر تقویت روحیه نشاط و سلامت جسمی دانش‌آموزان، بستری برای پرورش استعداد‌های ورزشی آینده‌ساز کشور است.

عبدالجلال ایری نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: خدمت به نسل آینده و ایجاد فضا‌های مناسب آموزشی و ورزشی برای دانش‌آموزان، از وظایف مهم مسئولان است و تلاش خواهیم کرد با جذب اعتبارات ملی و استانی، شاهد توسعه بیش از پیش امکانات آموزشی و رفاهی در منطقه باشیم.