پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: رفت و آمد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در استان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشست خبری با اشاره به اینکه این طرح با مصوبه شورای تامین استان است، افزود: این موضوع در کارگروهی با حضور معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، گمرک، پلیس راهور و سازمان صمت بررسی شده است.
وی گفت: موضوع رفت و آمد آزاد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش جز مطالبات دیرینه مردم هرمزگان بود.
بیشتر بخوانید؛ ترخیص سه هزار دستگاه خودروی وارداتی از بندر شهید رجایی
خبر بروز رسانی می شود...............