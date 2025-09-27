مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری اولویت‌دار به ارزش ۹ میلیارد یورو برای معرفی در نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ایوب فرامرزی اظهار کرد: به منظور معرفی هدفمند فرصت‌های اقتصادی استان، کتابچه جامع "توانمندی‌ها و فرصت‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری فارس" تهیه و به‌روزرسانی شده است.

وی ادامه داد: در این کتابچه، ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۹ میلیارد یورو به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی معرفی می‌شود.

این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هفت بخش اصلی اقتصادی شامل صنعت، گردشگری، بهداشت و درمان، تامین آب، برق و گاز و دیگر زمینه‌های اولویت‌دار دسته‌بندی و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تدوین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو، بیان کرد: در این رویداد بین‌المللی، توانمندی‌های صادراتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان به نمایش گذاشته خواهد شد.

فرامرزی افزود: به منظور برنامه‌ریزی برای برپایی هرچه بهتر نمایشگاه، کمیته‌های تخصصی مختلفی از جمله "کمیته سرمایه‌گذاری" تشکیل شده است؛ انتظار می‌رود از کشورهای مختلفی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر استان‌های کشور در این رویداد حضور یابند.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ که از ۲۰ تا ۲۳ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس برگزار می‌شود.