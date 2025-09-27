به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مسعود حبیبی افزود ین آماده تولید است.وی اضافه کرد سه نوع لباس برای بیماران در نظر گرفته شده است.دکتر حبیبی گفت لباس بیمار در اتاق عمل و هنگام جراحی باید باز باشد، بعضاً بیماران برایشان سخت است که از اتاق عمل به بخش بیایند.
دکتر مسعود حبیبی گفت راحی لباسهای جدید برای بیماران در مراکز درمانی با هدف حفظ حقوق بیماران است.معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت تولید و توزیع سه نوع لباس بیمار در مراکز درمانی به زودی اجرایی خواهد شد.