به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر مسعود حبیبی افزود ین آماده تولید است. وی اضافه کرد سه نوع لباس برای بیماران در نظر گرفته شده است. دکتر حبیبی گفت لباس بیمار در اتاق عمل و هنگام جراحی باید باز باشد، بعضاً بیماران برایشان سخت است که از اتاق عمل به بخش بیایند.

این اقدام به‌خاطر این است که حقوق بیماران رعایت بشود. معاون وزیر بهداشت: لباس‌های جدید برای بیماران در مراکز درمانی طراحی کرده‌ایم که آماده تولید است.

برای خانم‌ها، چون لباس بیمار در اتاق عمل و هنگام عمل باید باز باشد، که برای برخی بیماران به ویژه بانوان سخت است. وی اضافه کرد زمانی که بیمار از اتاق عمل به بخش منتقل می‌شود این دشواری رای بیمار افزایش می‌یابد.