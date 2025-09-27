پخش زنده
یک طرح آموزشی و یک طرح ورزشی در فریمان با مشارکت ۵۲۴ مؤدی مالیاتی تکمیل می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت:در شهرستان فریمان، دو طرح استخر سرپوشیده و مدرسه ششکلاسه فریمانیان با استفاده از مالیات کسبه تکمیل میشود، زیرا بخش عمده اعتبارات آن از محل مشارکت مؤدیان مالیاتی تأمین شده است.
مهدی ناصری افزود: دو طرح استخر سرپوشیده و مدرسه ششکلاسه فریمانیان،طرحهای نشاندار شهرستان هستند که هرکدام به ترتیب ۱۵۰ و ۴۸ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل نیاز دارند بنابراین بر اساس طرح ابتکاری دولت، ۵۲۴ نفر از مالیاتدهندگان ۱۰۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای تکمیل مدرسه و بیش از ۷۰ درصد مبلغ برای تکمیل استخر سرپوشیده را بر اساس اظهارنامههای مالیاتی خود تأمین کردهاند.
وی افزود: مؤدیان مالیاتی میتوانند از میان هزاران طرح در حال ساخت در کشور، انتخاب کنند که هزینه پرداختشده آنان به عنوان مالیات برای اجرا یا تکمیل کدام طرح مصرف شود.