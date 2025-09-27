پخش زنده
امروز: -
معاون رییسجمهور از شرکتهای زیوپادولسک و TVEL Rosatom بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به روسیه و شرکت در مجمع جهانی اتم از شرکتهای زیوپادولسک و TVEL Rosatom بازدید کرد.
اسلامی در این سفر ضمن بازدید از شرکتهای زیوپادولسک و TVELو نیز سایر مراکز و موسسات فعال در حوزه علوم و فنون هستهای روسیه، در نشست مجمع جهانی اتم شرکت و سخنرانی کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به روسیه از نمایشگاه «اتم اکسپو - 2025» نیز بازدید کرد.