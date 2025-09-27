



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر امیر فروغی، ، با اشاره به وضعیت جسمی میانسالان گفت: «هر ایرانی بالای ۳۵ سال، حداقل یک دندان خراب و یک دیسک بیرون زده کمر دارد.

وی با بیان اینکه هرچند موضوع به ظاهر طنزآمیز است، افزود اختلال در سلامت میانسالان کشور بازتابی از واقعیت تلخ سبک زندگی امروز ماست. دکتر فروغی گفت سبک زندگی نامناسب به دلیل مشکلات اقتصادی، همچنین کاهش فعالیت بدنی و تغذیه نا سالم است.

وی اضافه کرد: سبک زندگی ناسالم؛ ریشه در عادت‌های نادرست روزمره دارد.این متخصص پزشکی اجتماعی گفت مصرف بالای فست‌فود، استرس مزمن و نشستن طولانی (به‌ویژه در مشاغل اداری) از عوامل اصلی مشکلات اسکلتی و گوارشی هستند. وی افزود هزینه بالای خدمات دندانپزشکی باعث شده بسیاری از افراد رسیدگی منظم به سلامت دهان و دندان را نادیده بگیرند و در نتیجه با پوسیدگی گسترده و نیاز به درمان‌های پرهزینه مواجه شوند.