رئیس دادگستری کرخه گفت: با اقدام به موقع دادگستری، ۳۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده شهرستان به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی علیپور با تاکید بر عزم جدی و قاطع دستگاه قضایی در مقابله با هرگونه زمین‌خواری، اظهار کرد: با اقامه دعوی از سوی اداره حفاطت محیط زیست کرخه مبنی بر خلع ید از اراضی ملی با بیش از ۳۰ هکتار مساحت که به صورت غیرقانونی مورد تصرف واقع شده بود، پرونده‌هایی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل شد.

وی افزود: پس از طی مراحل رسیدگی و صدور و قطعیت آرای صادره، حکم خلع ید توسط اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرخه اجرا شد.

ادامه داد: حفظ حقوق عامه، صیانت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه دولت در اراضی ملی جزو تکالیف تعریف شده از سوی قوه قضائیه است و دستگاه قضایی نسبت به اشخاصی که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند، به‌هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.