به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار تاریخ سینما، از امروز سری فیلم‌های «صعود»، «مگالون»، «یاران اوشن» و «لانه دزدان»، را پخش می‌کند.

«صعود ۱ و ۲»، شنبه و یکشنبه (۵ و ۶ مهر)، «مگ» دوشنبه ۷ مهر، «مگالون ۲: حفره»، سه شنبه ۸ مهر، «یازده یار اوشن»، چهارشنبه ۹ مهر، «دوازده یار اوشن»، پنج شنبه ۱۰ مهر، «لانه دزدان ۱»، جمعه ۱۱ مهر و «لانه دزدان ۲»، شنبه ۱۲ مهر ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «صعود» به کارگردانی روبرت دورنهلم در دو قسمت، شنبه و یکشنبه (۵ و ۶ مهر) ساعت ۲۱، پخش می شود.

این فیلم داستان دوازده کوهنورد ایتالیایی است که در تابستان ۱۹۵۴ با رویای صعود به کی۲، دومین کوه مرتفع جهان پس از اورست، با هم متحد شده‌اند.

میشل الهایکه، مارکوس آپرل، ماتئو رضا آژیروانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم‌های دنباله دار روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می‌شود.