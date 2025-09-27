به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، دبیر سومین یادواره شهدای روستای گلقندشت شهرستان میان‌ جلگه گفت: روستای گلقندشت با جمعیت حدود ۶۰۰ نفری در دوران دفاع مقدس، ۷ شهید، ۹ جانباز و ۴۱ ایثارگر به انقلاب اسلامی تقدیم کرده که به نسبت جمعیت، آماری کم‌ نظیر در سطح شهرستان است.

حجت‌ الاسلام گلقندشتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مظهر قدرت ایران، شهدا هستند»، افزود: علت اصلی برگزاری این یادواره‌ ها، شناساندن سیره شهدا و فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوانی است که امروز هدف تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: مردم روستای گلقندشت با آشنا کردن جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت با ناتوی فرهنگی دشمن مقابله می کنند.