به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک که به میزبانی سئول در کره جنوبی برگزار شد، اندرو پارسونز با کسب ۱۰۹ رای از مجموع ۱۷۷ رای معتبر بار دیگر اعتماد اعضا را به دست آورد و برای سومین بار به عنوان رییس کمیته بین المللی پارالمپیک انتخاب شد.

دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز در مجمع عمومی و انتخاباتی IPC حضور داشت.

اندرو پارسونز ۱۰ فوریه ۱۹۷۷ در ریودوژانیرو پایتخت برزیل و در خانواده‌ای با تبار اسکاتلندی به دنیا آمد.

او فعالیت خود را در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت را در کمیته پارالمپیک برزیل آغاز کرد و در این خصوص عهده دار سمت هایی، چون دبیر کل کمیته پارالمپیک برزیل و سپس ریاست آن طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ بود و پیش از آن نیز طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ریاست کمیته پارالمپیک ایالات متحده آمریکا را بر عهده داشت و در IPC نیز به عضویت هیات اجرایی درآمد.

وی برای اولین بار در جریان مجمع انتخاباتی IPC در سال ۲۰۱۷ که به میزبانی ابوظبی برگزار شد به عنوان رییس کمیته بین المللی پارالمپیک پس از فیلیپ کریون انتخاب شد و در انتخابات دوره بعد که سال ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزار شد نیز توانست برای دومین بار در این سمت ابقا شود.