به مناسبت هفته گردشگری، زنگ استانی گردشگری در مدارس خوزستان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نخستین روز از هفته گردشگری، زنگ گردشگری با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان در مدارس استان نواخته شد.

مراسم نمادین زنگ گردشگری صبح امروز در دبیرستان دخترانه طراوت اهواز منطقه کوروش نواخته شد. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با بیان اینکه در استان ۵ اثر جهانی وجود دارد، گفت: استان خوزستان با داشتن جاذبه‌های مذهبی، تاریخی، طبیعی یکی از مقاصد اصلی و قطب گردشگری در کشور می‌باشد.

تبار قریب ممبینی با اشاره به اینکه باید هر چه بیشتر در جهت گسترش صنعت گردشگری در استان تلاش کنیم، افزود: به مناسبت هفته گردشگری برنامه‌های متنوعی در استان برگزار می‌شود که از جمله آنها نشست‌های تخصصی در خصوص گردشگری می‌باشد.

هفته گردشگری امسال با شعار گردشگری پایدار از امروز آغاز و تا ۱۱ مهر ماه ادامه دارد.