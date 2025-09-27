مدیرجهاد کشاورزی اندیمشک گفت: درخواست از کشاورزان، باغداران و معامله گران زمین در این شهرستان این است که به زمین‌های حاصلخیز اندیمشک رحم و از تغییر کاربری آنها اجتناب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین با انتقاد از آمار بالای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در این شهرستان، اعلام کرد: متاسفانه اندیمشک رکوردار تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در خوزستان است.

وی ادامه داد: زمین‌های کشاورزی کلاس یک و بسیار باکیفیت اندیمشک با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حال از دست رفتن است که این سرمایه در صورت از بین رفتن قابل جایگزینی نیست.

مدیرجهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شناسایی مسایل اساسی کشاورزی کشور گفت: رشد و رونق کشاورزی در گرو عمل به شیوه نامه‌های قانونی ابلاغی در کشور است.

وی با بیان اینکه فروش زمین‌های کشاورزی به غیرکشاورز باید ممنوع شود گفت: تدوین قانون اساسی کشاورزی، تجمیع و ساماندهی قوانین، بیمه کشاورز و درآمد کشاورزی در کنار بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تدوین قانون کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مورد نیاز است.

آمادگی جهاد کشاورزی اندیمشک برای عقد قرارداد تمام محصولات

آفرین با بیان اینکه جهاد کشاورزی اندیمشک آمادگی کامل برای عقد قرارداد و تامین سم، کود، بذر و ارایه تسهیلات بانکی برای تمام محصولات زراعی را دارد از کشاورزان این شهرستان درخواست کرد تا در اولین فرصت ممکن به مراکز خدمات مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

وی ادامه داد: برخلاف سال‌های گذشته که عقد قرارداد، محدود به محصولات راهبردی مانند گندم، چغندر و کلزا بود، امسال با برنامه ریزی دولت، تمام محصولات زیرپوشش قرار می‌گیرد.

مدیرجهاد کشاورزی اندیمشک افزود: بخش کشاورزی اندیمشک سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید و سرمای شدید دچار زیان و خسارت زیادی شد که با پیگیری‌های انجام شده بخشی از این خسارت جبران و استمهال تسهیلات بانکی در روز‌های آینده تکمیل می‌شود.

۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اندیمشک زیر پوشش آبیاری تحت فشار می‌رود

آفرین با بیان اینکه ساختار تعیین نرخ خسارت برای پرداخت بیمه کشاورزان باید اصلاح شود گفت: ضایعات محصولات کشاورزی در فرایند مزرعه تا سفره بیش از ۳۰ درصد است که این آمار هشدار دهنده است.

وی افزود: ۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اندیمشک در آینده نزدیک زیر پوشش آبیاری تحت فشار می‌رود که با این اقدام، جلوی هدررفت بخش زیادی از آب در بخش کشاورزی این شهرستان گرفته می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی اندیمشک با بیان اینکه هزینه‌ها در بخش کشاورزی کمرشکن شده است گفت: تحمیل زیان به کشاورزان با شرایط اقتصادی کنونی مساوی با ورشکستگی است.

وی ادامه داد: ۴۵ میلیارد ریال برای جبران جریمه و دیرکرد کشاورزان اندیمشک به بانک‌ها پرداخت شد و این در حالی است که زیان و بدهی کشاورزان این شهرستان به بانک‌ها بیش از ۱۰ برابر این رقم است.

صدور سند برای زمین‌های منگره اندیمشک پس از ۹۵ سال

آفرین افزود: صدور سند زمین‌های منطقه منگره اندیمشک برای نخستین بار پس از ۹۵ سال آغاز شده و اسناد زمین‌های منطقه الوارگرمسیری نیز در حال صدور است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت الگوی کشت در اندیمشک گفت: این الگو بر اساس سطح زیرکشت انواع محصولات در کشور و ظرفیت‌های مناطق مختلف تعیین می‌شود که توجه به الگوی کشت جلوی تحمیل زیان به کشاورزان را می‌گیرد.

شهروندان می‌توانند با تماس به سامانه ۱۳۱ گارش‌های خود را از تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی برای پیگیری قانونی اعلام کنند.