فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از کشف ۴۲ سکه تقلبی در بازرسی از یک دستگاه خودروی پژو پارس در روستای کشانک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ عیسی خدایی گفت: مأموران گشت انتظامی بخش سملقان هنگام گشتزنی در روستای کشانک به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تعقیب و مراقبت، خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از آن تعداد ۴۲ سکه عتیقه تقلبی کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان افزود: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.