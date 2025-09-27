به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ عیسی خدایی گفت: مأموران گشت انتظامی بخش سملقان هنگام گشت‌زنی در روستای کشانک به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تعقیب و مراقبت، خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از آن تعداد ۴۲ سکه عتیقه تقلبی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان افزود: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.