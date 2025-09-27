مهرعلی باران چشمه با رای مجمع فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران صبح امروز شنبه ۵ مهر در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد که از بین دو نامزد انتخاباتی یعنی آقایان مهرعلی باران چشمه و امیر عرب، در نهایت باران چشمه با کسب ۵۰ رای از ۵۰ رای ماخوذه، برای چهار سال به عنوان رییس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی انتخاب شد.

فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی حدود ۳ ماه با سرپرستی اداره می‌شد و قرار است مسابقات آسیایی این رشته ورزشی از ۱۶ تا ۱۸ مهر به میزبانی ارومیه برگزار شود.