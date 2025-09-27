پخش زنده
براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامهای، امکان بستن حسابهای مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حسابهای فعال را برای شهروندان فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غفاری گفت: به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حسابهای خود در شبکه بانکی از جمله حسابهای کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حسابهای تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حسابهای موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حسابهای مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز میشود. از این طریق حسابهایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته میشود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین میرود و مدیریت وجوه و حسابها برای عموم مردم فراهم می شود.