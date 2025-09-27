طرح یارانه‌ای خدمات آزمایشگاهی برای تابستان ۱۴۰۴ با پیگیری‌های مستمر شبکه آزمایشگاهی کشور و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، برای فصل پاییز نیز فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با پیگیری‌های مستمر شبکه آزمایشگاهی کشور و حمایت ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اعتبار خدمات آزمایشگاهی ویژه تابستان ۱۴۰۴ برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد. این یارانه برای فصل پاییز ۱۴۰۴ نیز تمدید شده و امکان استفاده از اعتبار آن تا پایان پاییز فراهم خواهد بود.

تسهیلات اعتباری با تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال

امیریونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، با اعلام این خبر گفت: با تلاش‌های فراوان و رایزنی‌های انجام‌شده، تخصیص منابع اعتباری تابستان ۱۴۰۴ محقق شد و مسیر حمایت از پژوهشگران و دانشگاهیان برای استفاده از تسهیلات اعتباری شبکه آزمایشگاهی کشور، با قوت ادامه دارد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور افزود: در این مرحله نیز مانند دوره‌های قبل، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند از تخفیف پنجاه درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای دریافت خدمات آزمایشگاهی استفاده کنند. امکان استفاده از اعتبار این یارانه نیز تا پایان پاییز ۱۴۰۴ فراهم شده است.

آغاز ثبت درخواست‌ها در سامانه باشگاه مشتریان

وی با اشاره به آغاز زمان ثبت درخواست‌ها اظهار کرد: پژوهشگران باید از طریق مراجعه به سایت باشگاه مشتریان شبکه به نشانی my.labsnet.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کرده و از تاریخ ۱۸ مرداد ماه جاری ساعت ۹ صبح نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند. متقاضیان لازم است برای بهره‌مندی از این اعتبار، در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر به این سامانه مراجعه کنند.

گام بلند دیگری برای تداوم حمایت از پژوهش

یونسیان با بیان اینکه این حمایت‌ها در شرایط فعلی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی داشته باشد، افزود: اعتبارات خدمات آزمایشگاهی به‌گونه‌ای طراحی شده تا دغدغه مالی دانشگاهیان و پژوهشگران برای بهره‌گیری از خدمات تخصصی آزمایشگاهی در سراسر کشور کاهش یابد.

وی ادامه داد: شبکه آزمایشگاهی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۱۹۶۱ مرکز عضو، بیش از ۳۷ هزار تجهیز و ۱۷۷ هزار نوع خدمت آزمایشگاهی را در اختیار محققان و صنعتگران قرار داده و در تلاش است تا با تأمین منابع حمایتی، حلقه اتصال پژوهش و فناوری را در همه استان‌ها تقویت کند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور تأکید کرد: از تمام اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌کنیم در فرصت فراهم‌شده، نسبت به فعال‌سازی اعتبار تابستان اقدام کرده و مسیر پژوهش و نوآوری خود را با اتکا بر شبکه آزمایشگاهی کشور با قوت ادامه دهند.