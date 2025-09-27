به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی رده های نونهالان و نوجوانان کشور از روز دوم مهرماه به میزبانی تبریز آغاز شده است.

در روز نخست این مسابقات و در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال تیم ژیمناستیک استان کردستان با طلای هیراد حیدری و مدال برنز سانیار امینی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین در روز دوم این مسابقات و در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال نوجوانان آران فتحی ژیمناستیک کار شایسته کردستانی در وسیله های خرک حلقه و پارالل صاحب دو مدال ارزشمند نقره شد و در بخش قهرمان قهرمانان مجموع شش اسباب نیز مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کرد.

تیم کردستان در این رده با سه مدال عنوان نایب قهرمانی تیمی را بدست آورد.

این مسابقات روز ششم مهرماه با معرفی نفرات و تیم های برتر سایر رده به کار خود پایان خواهد داد.

سیدادیب شیخ احمدی، میثم فتحی، سیدسیروان شیخ احمدی، سامان یاوری، مهران افتخارنیا و لقمان حیدری هدایت تیم ژیمناستیک هنری کردستان را در این مسابقات برعهده داشتند.