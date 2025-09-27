فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خوزستان نقش اثرگذار در صیانت و حفاظت از انقلاب اسلامی و کشور دارد.

نقش اثرگذار خوزستان در صیانت و حفاظت از انقلاب اسلامی و کشور

نقش اثرگذار خوزستان در صیانت و حفاظت از انقلاب اسلامی و کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار احمد خادم سیدالشهدا در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در یادمان شهید گمنام استانداری خوزستان گفت: خوزستان از اهمیت راهبردی برخوردار است و در طول جنگ‌ها و تحولات مختلف همچون دفاع مقدس، جنگ با داعش و نبرد دوازده‌روزه، نقشی کلیدی در صیانت از کشور داشته است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، استان خوزستان بار‌ها مورد حملات موشکی و بمباران شدید قرار گرفت و رزمندگان جان‌برکف با ایثار و شجاعت از خاک خود دفاع کردند. دشمن بار‌ها نقاط مختلف استان را هدف قرار داده، اما مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک از دست برود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: از جمله موفقیت‌های ما دوران جنگ تحمیلی ایجاد توان پهپادی و موشکی بود که امروز نیز در تأمین امنیت کشور تأثیرگذار است. جنگ با داعش نمونه‌ای دیگر از اقتدار نیرو‌های ما در برابر تهدیدات تروریستی بود که با حضور مقتدرانه رزمندگان، گروه‌های تروریستی شکست خوردند.

سردار خادم سیدالشهدا تاکید کرد: نیرو‌های مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه با موشک‌ها و پهپاد‌ها واکنش سریع و مؤثر نشان دادند که منجر به نابودی توان دشمن شد. حضور فعال و مدیریت قرارگاه‌های دفاعی در استان باعث شد حملات موشکی را بدون تلفات گسترده مدیریت کنیم.

وی درباره جایگاه خوزستان در امنیت ملی تصریح کرد: پس از تهران، خوزستان دومین استانی است که بیشترین اهمیت را در استراتژی دفاعی کشور دارد. به همین دلیل مسئولان استان باید با همدلی و همکاری کامل، به مدیریت بهینه منابع و رفع مشکلات بپردازند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید به جوانان امروز این استان الهام بخشید و فرهنگ ایثار و رشادت دوران دفاع مقدس را به عنوان میراثی گرانبها حفظ کرد.

سردار خادم سیدالشهدا گفت: حمایت عملی و مدیریت واحد و قوی، کلید توسعه و امنیت پایدار خوزستان است و مسئولان باید با وحدت و تلاش مضاعف، موانع پیشرفت استان را برطرف کنند تا خوزستان به جایگاه اصلی خود به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشور دست یابد.