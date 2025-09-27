به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر جمعه ۴ مهرماه فرودگاه شهدای ساری را به مقصد جده ترک کرد.

اکبر حسنی افزود: پس از انجام عملیات چک و بازرسی، آیین بدرقه زائران محترم مازندرانی با حضور مدیرکل حج و زیارت استان، مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، جانشین پلیس فرودگاه و فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی، و دیگر عوامل مرتبط با عملیات حج برگزار شد.

وی تصریح کرد: این پرواز‌ها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیر‌های مدینه و جده به‌صورت برنامه‌ای انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت مازندران هم گفت: قرار است هر ۵ روز یک پرواز شامل یک کاروان ۲۵۰ نفره از ساری راهی سرزمین وحی شود.

اسماعیلی افزود: امسال ۲۵۰۰ زائر عمره مازندرانی با ۱۹ کاروان راهی سرزمین وحی می‌شوند.

از نکات جالب توجه عزیمت نخستین گروه زائران عمره مفرده از مازندران، وجود کاروان وحدت شامل اهل تسنن و شیعه بود که در کنار هم راهی زیارت خانه خدا شدند.

حمزه پور و گزارشی در این زمینه: